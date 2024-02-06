محاضرات ثقافية وفنية للأطفال خلال إجازة نصف العام بشمال سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي، برعاية وزارة الثقافة.

وقد عقد قصر ثقافة العريش، اليوم الثلاثاء، محاضرة ثقافية بعنوان "الفرق بين الماضى والحاضر فى التربية العائلية" لـ"سهام ابراهيم"، تحدثت عن تربية الأبناء فى الماضى والتربية فى الحاضر فى وجود التكنولوجيا وكيف تطور مهارات وأسلوب التربية أمام التقدم العلمى فلكل زمان دورته ولكل عصر طابعه، اعداد ومتابعة ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد بمكتبة الطفل والشباب بنجيله محاضرة ثقافية بعنوان "كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على قدرتنا المعرفيه" للدكتوره إيمان محمد، تحدثت عن استخدام مهاره الذكاء الاصطناعي فى تقديم اى منتج حتى يتم تصنيعه وتداوله بصوره جيدة ومربحة، وقالت انه سيتم استخدامه فى العصر الحديث فى مجالات كثير، بمتابعة جمال ابراهيم مدير المكتبة.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، شهد قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة فنية فى الرسم حول موضوع السكان، اعدها محمد محمود، متابعة اشرف خيرت مدير القصر.