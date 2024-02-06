غدًا.. إضراب عمال لوفتهانزا يهدد 100 ألف مسافر بألمانيا

أعلنت نقابة فيردي العمالية الألمانية، عن دخول موظفو شركة الخطوط الجوية لوفتهانزا للخدمات الأرضية، في إضراب لمدة 24 ساعة في 7 فبراير، وسيؤثر ذلك على المطارات الرئيسية في ألمانيا، بما في ذلك ميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف، مما يؤثر أيضا على 80 إلى 90 % من جدول رحلات لوفتهانزا، وأكثر من 100 ألف مسافر.

ويأتي الإضراب قبل الدخول في الجولة التالية من المفاوضات -في 12 فبراير- حول الأجور وظروف العمل، في حين انتقدت لوفتهانزا القرار الداعي إلى الإضراب، نظرًا لأنه سيتم بمشاركة جميع الموظفين الأرضيين، بدءًا من الصيانة وحتى الركاب ومناولة الطائرات، ما سوف يؤدي إلى إلغاء وتأخير كبير في الرحلات.

ويعد هذا هو الإضراب الكبير الرابع في ألمانيا حتى الآن هذا العام، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين لوفتهانزا وفيردي -النقابة التي تمثل حوالي 25 ألف موظف أرضي-، وكانت رفضت النقابة اقتراح زيادة الأجور من رؤساء لوفتهانزا لأنه منخفض للغاية في 23 فبراير. وتريد النقابة زيادة بنسبة 12.5 % في الأجور أو على الأقل زيادة قدرها 500 يورو شهريًا لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى اشتراط زيادة الأجور بنسبة 12.5 %، ودفع تعويض التضخم الزمني بقيمة 3000 يورو.

وتواجه لوفتهانزا أيضًا إضرابًا لمدة يومين من قبل الطيارين في شركتها التابعة Discover Airlines، غدًا.