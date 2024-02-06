مدرب الزمالك يعقد جلسة مع محمد شحاتة وياسر حمد

عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع الثنائي محمد شحاتة وياسر حمد وذلك على هامش مران اليوم الثلاثاء .

ومنح المدرب الثنائي تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في التدريبات والمباريات المقبلة، مطالبهم بالاستمرار في خوض التدريبات بقوة للظهور بشكل أفضل مع الزمالك خاصة وأن الثنائي من الصفقات الجديدة وتعول عليهم الجماهير كثيرا .

كان الزمالك قد تعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم خط دفاع الفريق، وتعاقد مع محمد شحاتة قادما من طلائع الجيش لتدعيم خط الوسط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .