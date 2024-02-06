بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يخشى رد فعل موسكو حال مصادرة الأصول الروسية

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يخشى من رد فعل جدي من روسيا في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد الأوروبي "يسبح في مياه مجهولة" من خلال اتخاذ قرار بمصادرة الأصول، لذا فإن أي شخص سيشعر بالقلق بشأن العواقب المحتملة".

وبالإضافة إلى ذلك، يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤثر مثل هذا القرار سلبا على سمعة منطقة اليورو، الأمر الذي يهددها بخسارة جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين المحتملين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحويل أرباح عام 2023 إلى أوكرانيا من أصول روسيا في وتشير الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك حاليا إطارا تشريعيا لذلك.

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن مصادرة الأصول الروسية بأي شكل من الأشكال سيتم الطعن فيها أمام المحاكم.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو سترد على أي محاولات من جانب الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.