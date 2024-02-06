محمد عودة: معسكر الإسماعيلية حقق مكاسب بالجملة للاعبي المقاولون

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه استفادة جيداً من معسكره الحالي بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف عودة أنه حرص على تجربة جميع الصفقات الجديدة التى تم ضمها لصفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف عودة، أن المعسكر الحالي أفاد المقاولون وتم الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين سواء القدامى أو الصفقات الجديدة.

وأشاد عودة بدور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح وكذلك المهندس محمد عادل فتحي عضو المجلس والمشرف العام على الكرة وحرصه على زيارة معسكر الفريق بالإسماعيلية والاجتماع مع اللاعبين وتحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري.

وكان فريق المقاولون قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم خلال معسكر المقاولون بالإسماعيلية.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق على مدار اليوم وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب.

أحرز هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري.

ويخوض المقاولون تجربة ودية جديدة غدا الأربعاء أمام فريق نادي زد في إطار التجهيز لمباريات الدوري.