10 فبراير.. حفل مؤلفات الموسيقار راجح داود في مكتبة الإسكندرية

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا كبيرًا لمؤلفات الموسيقار الكبير راجح داود؛ وذلك في تمام السابعة مساء السبت 10 فبراير بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

ويقوم أوركسترا مكتبة الإسكندرية بعزف مجموعة من أشهر أعمال راجح داود السيمفونية والسينمائية بقيادة المايسترو الكبير ناير ناجي وبمصاحبة نخبة من أشهر العازفين الصولو بمصر.

وفي سياق متصل، صدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الجزء الثالث من كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية»، ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية حسن عبد الوهاب.

يأتي إصدار هذا الكتاب لإبراز إنجازات كبار الرواد المصريين من أساتذة الأجيال في الآثار والحضارة الإسلامية؛ حيث يؤرخ الكتاب لمراحل تطور العمارة الإسلامية وفنونها في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، بالإضافة إلى دراسات أثرية وحضارية تتناول الآثار الإسلامية في العالم العربي من منشآت معمارية تشمل المساجد والمدارس والوكالات والقصور والمنازل، بما تحتويه من عناصر معمارية كالقباب والمآذن والعقود، وعناصر زخرفية هندسية ونباتية وكتابية، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية في مختلف بلدان العالم الإسلامي.