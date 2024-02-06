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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الحوثي يعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر
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أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي في اليمن، أطلقت صواريخ بحرية على سفينتين، ستار ناسيا ومورنينج تايد، في البحر الأحمر، حسبما قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في خطاب متلفز.

وأوضح سريع  أن السفينتين أمريكيتين وبريطانيتين، لكن سجلات متتبعي الشحن تظهر أنها ترفع علم جزر مارشال وبربادوس.

وتسببت الهجمات الحوثية على السفن المارة في البحر الأحمر، في تصاعد التوتر بالمنطقة نتج عنه تشكيل الولايات المتحدة لتحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وشن الجيش الأمريكي قبل أيام هجمات ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

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