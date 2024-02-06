المشرف على هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء يقدم نصائح لخلق علامة تجارية لـ"شرم الشيخ"

أكد الدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، أنه يمكن خلق علامة تجارية سياحية مميزة Brand لمدينة شرم الشيخ تجعل منافستها العالمية أقوى.

وأشار المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه يمكن خلق علامة تجارية سياحية مميزة لمدينة السلام شرم الشيخ من خلال اتباع عدة خطوات، جمعها فيما يلي:

1- تحديد هوية المدينة:

* القيم: الجمال الطبيعي، والتنوع، والهدوء، والمغامرة، والاسترخاء، والضيافة.

* المميزات: موقعها على البحر الأحمر، وشعابها المرجانية، وجبالها، ومناخها المعتدل، وتنوعها الثقافي.

* التجارب: الغوص، وركوب الأمواج، والرحلات البحرية، والرحلات الصحراوية والسفاري، والانشطة السياحية الليلية، وزيارة المواقع التاريخية، وتجربة المأكولات المحلية.

2. تحديد الجمهور المستهدف:

* عشاق الطبيعة.

* باحثون عن المغامرة خاصة من فئة الشباب.

* عائلات.

* أزواج.

* كبار السن.

3. تطوير رسالة قوية:

* شرم الشيخ: وجهتك المثالية للاستمتاع بالجمال الطبيعي والمغامرة والهدوء.

* شرم الشيخ: حيث تلتقي الطبيعة بالثقافة.

* شرم الشيخ: جنة على الأرض.

4. اختيار الاسم والشعار المناسبين:

* الاسم: شرم الشيخ: مدينة السلام و جنة الغوص.

* الشعار: شرم الشيخ: حيث تلتقي الشمس بالبحر.

5. تصميم هوية بصرية مميزة:

* استخدام الألوان: الأزرق (البحر) والأخضر (الطبيعة) والأصفر (الشمس).

* استخدام الخطوط العربية والإنجليزية.

* استخدام الصور التي تعكس جمال المدينة وتنوعها.

6. تطوير استراتيجية تسويقية فعالة:

* المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

* التعاون مع شركات السياحة والسفر.

* إطلاق حملات تسويقية على الإنترنت.

* استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمدينة.

7. توفير تجارب مميزة للزوار:

* تطوير البنية التحتية السياحية.

* توفير خدمات سياحية عالية الجودة.

* تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية.

* الحفاظ على البيئة الطبيعية.

8. بناء علاقات مع أصحاب المصلحة:

* التعاون بين الجهات الحكومية المحلية.

* التعاون مع شركات السياحة والسفر.

* التعاون مع وسائل الإعلام.

9. مراقبة وتحسين العلامة التجارية:

* مراقبة أداء العلامة التجارية بشكل دوري.

* إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التجارية لتحسين فعاليتها.

10. الاستثمار في العلامة التجارية:

* الاستثمار في التسويق والترويج.

* الاستثمار في تطوير تجارب مميزة للزوار.

* الاستثمار في بناء علاقات مع أصحاب المصلحة.

وأكد نبيل، أنه من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن خلق علامة تجارية سياحية ناجحة لمدينة شرم الشيخ تجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما قدم نبيل مجموعة من الأفكار لفعاليات ومهرجانات يمكن أن تعزز العلامة التجارية لمدينة شرم الشيخ جمعها فيما يلي:

* مهرجان الغوص الدولي: يجمع بين الغواصين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة.

* مهرجان الموسيقى الدولي: يضم فنانين من مختلف أنحاء العالم لعرض موسيقى متنوعة.

* مهرجان الرياضات المائية: ينظم مسابقات رياضية مائية مثل ركوب الأمواج والتجديف والغطس. * مهرجان الطعام الدولي: يعرض مجموعة متنوعة من المأكولات من مختلف دول العالم.

* معرض للفنون والحرف اليدوية: يعرض منتجات الفنانين والحرفيين المحليين.

* استضافة أحداث دولية تلقي الضوء علي المقومات السياحية للمدينة و استغلال كل حدث كأنه حملة تسويقية لشرم الشيخ.

وأكد المشرف علي مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، أنه من خلال تنظيم هذه الفعاليات والمهرجانات، يمكن لمدينة شرم الشيخ أن تصبح وجهة سياحية عالمية مميزة تنافس أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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