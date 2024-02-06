قصور الثقافة تحتفل بليلة الإسراء والمعراج على مسرح السامر

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة، الخميس المقبل، في الثامنة مساء بليلة الإسراء والمعراج على مسرح السامر.

وتتضمن الاحتفالية مشاركة فرقة التنورة التراثية والتنورة الصوفية، إلى جانب فرقة الآلات الشعبية وتشارك به فرقة التنورة التراثية، فرقة بورسعيد للإنشاد الديني، فرقة البحيرة للإنشاد الديني.

تقدم الفرق مجموعة من الفقرات التي تهدف لإحياء التراث، وباقة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية ومديح في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تأتي ذلك الاحتفالية ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.