"المرأة المصرية بين التمكين الاقتصادي ورؤية التنمية" ندوة بمركز إعلام طور سيناء

واصل مركز النيل للإعلام بطور سيناء لقاءاته الإعلامية، ونظم لقاءً بعنوان "المرأة المصرية بين التمكين الاقتصادي ورؤية التنمية" وذلك بمقر قاعة المجمع الإعلامي في العاصمة طور سيناء، حاضر خلالها كل من: أميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وفؤاد عبد العظيم مدير جمعية الأسرة المنتجة ، ومحمد علام مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء ، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

تأتي اللقاءات الإعلامية في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكدت أميمة ابراهيم، أن المرأة المصرية هي عمود الأسرة بالشراكة مع زوجها لبناء أسرة قوية منتجة ، ونظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة توجب على الجميع التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ويشمل ذلك جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء ملتقى لجميع فئات المجتمع من المحافظات الأخرى يحمل كل منهم ثقافات مختلفة ، لو تكاملت بمهارتها من خلال التدريب على الصناعات الغذائية والمشغولات اليدوية والتسويق لها إلكترونيًا لأصبحنا على طريق الإنتاج بابسط أموره، معلنة عن انعقاد دورة "احتراف" الهدف منها التدريب على احدث المهارات الحديثة للمنتجات الحالية ، كما أشارت إلى أن الأفكار البسيطة مدخل للمشروعات الكبيرة ، خاصة وجهات التمويل متمثلة في التضامن الاجتماعي ، وبنك ناصر الاجتماعى ، وجهاز تنمية المشروعات نصب عين الجادين للعمل ، هذا بجانب العمل على الابداع في جودة المنتج للاستمرار في العمل وزيادة الدخل بما يعود على الجميع بالنفع .

ومن جانب آخر أشار فؤاد عبد العظيم إلى حتمية إدارة الأسرة لظروفها الاقتصادية وتقليل الفاقد ، والاستغلال الأمثل للمتاح ، ودعا إلى التشابك في عملية الإنتاج للوصل إلى المامول في اسرع وقت وزيادة دخل من خلال قطاعات المحافظة ككل بعيدا عن الصورة الفردية الأقل جودة .

ولفت عبد العظيم إلى أن هناك تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين القباج لاعفاء المنتجين من تكلفة عرض منتجاته في المعارض سواء داخل المحافظة وخارجها لتشجيع المنتجين تسويقيا خاصة وقد أصبح التسويق مشكلة للبعض.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء، أن مصر حباها الله بطاقة بشرية شبابية، لابد من استغلالها من خلال خطط التنمية وكيفية الاستفادة منها بتحسين مهاراتها وجودة أفكارها بالتدريب التحويلي لأنشطة حرفية وصناعية على طريقة الأكثر تعليما الاكثر والاسرع استجابة للتعلم المهني .

وأشار علام إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع القوى العاملة لإعادة فتح مراكز التدريب والتشغيل لخلق فرص عمل مدعومة بقروض ميسرة لمساعدة الشباب.

وفي ختام اللقاء، أقيم معرض بسيط لبعض المنتجات السيناوية وصور لبعض رائدات الصناعات في جنوب سيناء في مختلف المجالات على أنها نماذج ناجحة تحدت المعوقات وأخذت بيد غيرها للعمل الحر المربح.

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