ads
الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

السبت.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المحافظات

مدارس
مدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ينطلق الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المحافظات السبت المقبل ١٠ فبراير وتنتظم الدراسة الأحد، وتستمر  حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وتواصل المديريات التعليمية بالمحافظات، إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.

وبدأت إجازة نصف العام  السبت الموافق 27 يناير الماضي، وتنتهي بعد غدٍ الخميس.

وبحسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وقررت الوزارة بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، 22 يونيو المقبل. 
وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

ويشار إلى أن  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

اجازة نصف العام التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبت المقبل الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني المدارس الرسمية امتحانات الدبلومات الفنية إنطلاق الفصل الدراسى الثانى المديريات التعليمية نتائج الشهادة الاعدادية