ضبط صاحب مركز تعبئة سكر في البحيرة لمخالفته قرارات التموين.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر لقيامه بتعبئتة وحيازته بقصد العرض للبيع على جمهور المستهلكين، حيث يحوز كميات تقدر بـ 3500 كجم من السكر بعد طمس سعر البيع للمستهلك على العبوات بقصد التربح غير المشروع، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.