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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بنسبة نجاح 89.63%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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اعتمد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات ،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.

وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

الاعدادية المهنية الامتحانات الإعدادية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول