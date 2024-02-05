بنسبة نجاح 89.63%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات ،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.

وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.