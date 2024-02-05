هشام نصر: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إن النادي الأبيض يعد أكبر قلعة رياضية في مصر والجماهير لا تقبل بالمركز الثاني في مختلف الألعاب.

أضاف نصر في تصريحات صحفية اليوم،انكار الذات هو شعار مجلس الإدارة لحل الأزمات، واستعادة مكانة الزمالك من جديد، و كرة القدم هي واجهة النادي، وتم العمل على حل كافة أزمات الكرة بجانب تدعيم الألعاب الأخرى.

وأعلن نادي الزمالك عن تدعيم فرق الكرة الطائرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة مساء اليوم.

وتعاقد الزمالك مع :

ميلان كاتيتش لاعب منتخب صربيا لتدعيم فريق الكرة الطائرة رجال

محمد بولبابه لاعب منتخب ليبيا لتدعيم فريق الكرة الطائرة رجال

ندى مرجان لاعبة منتخب مصر لتدعيم فريق الكرة الطائرة سيدات