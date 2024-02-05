تحت عنوان "سباق لحمايتها".. قطاع التنمية نظم ورش عمل تدريبية حول قضية ختان الإناث

نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية باستراليا، ورشة توعية حول قضية ختان الإناث تحت عنوان "سباق لحمايتها"، وذلك على مدار يومين، حيث شارك في الورشة ثلاثون متطوع من مركز التنمية بالراس السوداء بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس والطوابق بالجيزة ومدينة السلام وعين شمس وعزبة النخل بالقاهرة التابعين للقطاع، وذلك بكنيسة جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.

ضمت الورشة عرض القضية من خلال المنظور الطبي والنفسي والديني والقانوني لتوعية المتطوعين عن القضية، حيث درب الدكتور مينا جرجس والدكتورة عبير عوض المتطوعين على كيفية تصميم حملة توعية كاملة، وتبعًا لذلك صمم المتطوعين ستة حملات توعوية بشكل مبدئي.

بالإضافة إلى إيصال تلك الرسائل للمستفيدين على أن يتم تطويرها بمشاركة باقي الفريق بالمراكز عند عودتهم، حيث سيتم عمل مسابقة بين المراكز الست لإختيار أفضل مبادرة نفذها وأدارها الفريق بشكل مهني، وذلك للوصول لأكبر عدد من المستهدفين والمساهمة في تصحيح المفاهيم حول الختان بطريقة إبداعية وبسيطة للمجتمع.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.