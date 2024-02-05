حريق يلتهم شقة سكنية فى الدقهلية وتحرك عاجل من الحماية المدنية

شب حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار بقرية كفر الأطرش مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك على إثر حدوث ماس كهربائي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده لباقي العقار والمنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في احد المنازل بقرية كفر الاطرش التابعه على مركز شربين.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وبالفحص تبين ان الحريق شب داخل منزل مكون من طابقين و اشتعل في الطابق الثاني واحترق الطابق كاملا .

وجرى السيطرة على الحريق واخماده قبل ان يمتد الى الطابق الأخير و المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات