تكريم طلاب "طيبة التكنولوجية" بالأقصر في حفل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

شارك وفد من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، في فعاليات حفل تسليم شهادات التدريب للطلاب المتدربين والخريجين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع أسوان، بحضور المهندس عبد الرحيم سيد حسن، مدير عام فرع الهيئة بأسوان، والدكتور وجدي صابر، وكيل الدارسات العليا بكلية الزراعة جامعة أسوان، وأحمد محمد صفوت، مدير عام الغرفة التجارية بأسوان.

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أنه جرى تكريم طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية، والذين تلقوا تدريبا متقدما، للتعريف بكيفية استخدام أحدث الأجهزة المختصة بتحليل الأغذية، للكشف عن متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية والعناصر الثقيلة الضارة بالأغذية.

وأشار حموده إلى أن هناك مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي يتلقون حاليا تدريبا قصيرا لمدة 5 أيام بالهيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى كافي، مدير التدريب، أثناء فترة إجازة منتصف العام على أحدث أجهزة فحص الأغذية والاختبارات في معامل الهيئة، فيما ألقى كل من الدكتور محمد عبد العظيم، والمهندس محمد سليم، محاضرة تعريفية عن المعامل والتدريب على جميع المعامل والأجهزة بمعامل الهيئة.

وأشاد عميد الكلية، بالتعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأسوان، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين، موجها الدعوة للهيئة للمشاركة في مؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني بجامعة طيبة المقرر انعقاده فبراير الجاري.

وفي ختام الحفل، قدم المهندس عبد الرحيم سيد حسن، مدير عام فرع الهيئة، درع تكريم للأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة و درعا آخر للدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تسلمهما نيابة عنهما، الدكتور عمر السنوسي، المدرس ببرنامج تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ضم وفد الجامعة المشارك كل من، الدكتور عمر السنوسي، والدكتور محمد البدوي، أعضاء هيئة التدريس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

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