رئيس أبورديس يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للطرق وتوافر السلع التموينية.. صور

تابع اللواء مهندس سامح المتولي، رئيس مركز و مدينة ابورديس، تنفيذ الخطة الاستثمارية للطرق بإزالة و توسيع الارصفة المتهالكة و تسوية التربة و متابعة أعمال النظافة و التجميل بحي السلام .
كما تابع رئيس مركز و مدينة ابورديس فرع الجملة؛ للتأكد من توفر السلع التموينية و خاصة السلع الموجودة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، بهدف التأكيد على صلاحية المنتجات و مدى توفرها ووجه المواطنين بالاستفادة من المبادرة و السلع الموجودة بها واستعرض اللحوم و الدواجن المتاحة ضمن المبادرة والتي تسعى الدولة بتوفيرها بصفة مستمرة كما رد على بعض استفسارات المواطنين الخاصة بتقسيم الصفا و توفر الوحدات السكنية بالمدينة .
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وفي إطار النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي لمدينة أبورديس.