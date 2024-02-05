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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الإحصاء: 5 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاثنين النشــرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميزان التجارى 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفــاع  قدرها 5 ٪.

واوضح الجهاز انه انخفضت  قيمـة الصـادرات بنسبـــة  20.6٪ حيـث بلغـت 3.21 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2023  مقابــل  4.04 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة  بنسبة  4.5٪ ،  منتجات البترول  بنسبة  23.7٪، البترول الخام  بنسبــة  28.6%  أسمدة بنسبة 59.6٪). 
بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجه  بنسبة  4.2% ، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب  بنسبة  324.5٪،  سجاد وكليم  بنسبة  12.0%). 
واشار الجهاز انه انخفضت  قيمة الواردات بنسبة  9.9٪ حيث  بلغت  6.28 مليار دولار خـلال شهــر نوفمبر  2023  مقابــل  6.96  مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
(قمح بنسبـــة  41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذره  بنسبــه 5.0 %، فول صويا  بنسبــة 14.6%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول  بنسبة  19.1%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه  بنسبـة 0.1 ٪ ).

الاحصاء ارتفاع العجز الميزان التجاري