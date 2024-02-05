وسائل إعلام لبنانية: وقف المواجهات بين حزب الله وإسرائيل قريبا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين بأن الأيام المقبلة ربما ستشهد وقفا للاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية.

وذكر موقع "​النشرة​" اللبناني، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحدود الجنوبية للبلاد، من المنتظر أن تشهد وقفا لإطلاق النار، حيث يجري حاليا التفاوض بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي قطع أشواطا صعبة، بانتظار أن تفرض المفاوضات قبولا ​إسرائيليا بشروط الفلسطينيين في اليومين المقبلين.

وأشارت المصادر إلى أن الموفدون الغربيون الذين وصلوا إلى بيروت في الآونة الأخيرة، أكدوا أن إسرائيل تسعى إلى وقف المواجهة في ​جنوب لبنان​، "بعدما أنهكتها حرب غزة"، بعكس الخطاب السّياسي والإعلامي الصادر من حكومة الاحتلال التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

واندلعت الاشتباكات بين حزب الله في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة فقط من عملية طوفان الأقصى التي أطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي وأسفرت عن مقتل 1200 بحسب البيانات الإسرائيلية بالإضافة إلى أسر حوالي 250 شخصا.