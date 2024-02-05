ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"تأخرت أثناء شراء طلبات المنزل".. عامل يقتل شقيقته بروض الفرج

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدم عامل على تعذيب شقيقته حتى الموت، لتأخرها في العودة أثناء شراءها طلبات للمنزل .

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة عمرها 26 عاما وعلى جسدها أثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم ، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها حيث تعدى عليها بالضرب لتأخرها فى العودة للمنزل اثناء شراء طلبات المنزل .


وأضافت التحريات ان المتهم تعدى على الضحية بيديه مما تسبب فى وفاتها ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

أجهزة الأمن بالقاهرة بروض الفرج حتي الموت تعدى عليها بالضرب تسبب في وفاته قسم شرطة روض الفرج طلبات المنزل