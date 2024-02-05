"تأخرت أثناء شراء طلبات المنزل".. عامل يقتل شقيقته بروض الفرج

أقدم عامل على تعذيب شقيقته حتى الموت، لتأخرها في العودة أثناء شراءها طلبات للمنزل .

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة عمرها 26 عاما وعلى جسدها أثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم ، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها حيث تعدى عليها بالضرب لتأخرها فى العودة للمنزل اثناء شراء طلبات المنزل .



وأضافت التحريات ان المتهم تعدى على الضحية بيديه مما تسبب فى وفاتها ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .