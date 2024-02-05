قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في رام الله وطولكرم

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عدة اقتحامات في مدن فلسطينية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين.

ففي محافظة رام الله، اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع،فقامت قوات الاحتلال باعتقال مواطن فلسطيني من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت شابين آخرين من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله بعد مداهمة منزليهما.

وفي مدينة طولكرم،اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين خلال اقتحام المدينة، واعتقل الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم وإلحاق الضرر بمحتوياتها.

وافادت مصادر محلية في مخيم العين غربي مدينة نابلس، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المحور الغربي باتجاة مخيم العين وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين في الشوارع.