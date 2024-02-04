قمة الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعتمد على الخبرة في مواجهة إنتر ميلان

كشف الجهاز الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل الفريق لمواجهة إنتر ميلان في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" مساء اليوم.

يعتمد يوفنتوس على خبرة الفريق بوجود خط دفاع قوي بقيادة جاتي وبريمير، وعودة رابيو إلى الوسط، ووجود ثنائي هجومي شاب (فلاهوفيتش ويلديز).

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: فديريكو جاتي، جيلسون بريمير، دانيلو.

خط الوسط: أندريا كامبياسو، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، كينان يلديز.

يدخل يوفنتوس المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان صدارة الترتيب برصيد 54 نقطة.

