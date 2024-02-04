التصريح بدفن جثامين ضحايا حريق شقة المعصرة

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن 3 جثامين لأم وابنتيها، توفوا في حريق شقة سكنية بمنطقة المعصرة.

ودلت التحريات حريق شقة سكنية فى المعصرة، والذى أسفر عن وفاة ام وابنتيها أن الحريق اندلع بالطابق الأول بالعنوان شارع مصر حلوان الزراعي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين أثناء قيام ربة منزل (مصابة بحروق متفرقة بنسبة 30 في الميه) بإعداد الطعام علي موقد صاج محلي الصنع بوضع اسفله خشب اشتعلت النيران به، وامتدت لسقف الشقة الخشبي مما أدى إلى حريق الشقه بالكامل وإصابتها.

وأضافت التحريات، أن الحريق نتج عنه وفاتها وأطفالها سحر 4 سنوات ومكة 3 سنوات وقام رجال الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى، كما قام رجال الحماية المدنية بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق الكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المعصرة وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ، وفرض كردون أمنى فى محيط البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب، وتم مكافحة الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد، وتبين بالفحص نشوب حريق بمنطقة المعصرة داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق والعثور على 3 جثث لأم وطفلين وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.