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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

التعليم: امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بنفس الطريقة والإجراءات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:
‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity

وتؤكد الوزارة ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:
‏https://sabroadupload.emis.gov.eg

ومن المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

كما تؤكد الوزارة أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

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