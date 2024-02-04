المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات في العمل بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عامل لاتهامه بقتل صديقه بالمرج بسبب خلافات بينهما في العمل.

ترجع تفاصيل الواقعة لعام 2022، بعدما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل عامل على يد صديقه، بسبب خلافات في العمل بينهما، داخل دائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة وتبين مقتل شاب في العقد الثاني من عمره بطلق ناري في أحد شوارع عزبة النخل بعد مشاجرة مع صديقه.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة عامل يدعي «أحمد» في العقد الثالث من العمر «صنايعي»، إثر تلقيه طلقة نارية أنهت حياته في الحال، على يد صديقه بسبب خلافات في العمل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق، وقد أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفي اليوم الواحد ثم بعد ذلك إلى زينهم لتشريح الجثمان وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وأمرت النيابة بحبس العامل احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله في العمل بعيار ناري

وفي تحقيقات النيابة قالت والدة المجني عليه: إن ابنها والمتهم يعملان في محل مع بعضهما بالمنطقة، وسبق أن نشبت خلافات بينهما وصلت لمشادات كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بينهما في العمل، مضيفة أنه يوم الواقعة حضر المتهم تحت منزلهم طلب من نجلها النزول "انزل عشان نتراضى"، وبعد نزول نجلها تجددت بينهما الاشتباكات فقام على أثرها المتهم بإخراج سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريًا أدى لوفاة المجني عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.