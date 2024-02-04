اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب على غزة.. القصف الإسرائيلى الليلي مستمر.. و«حماس» تدرس اقتراح التهدئة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 5 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب على غزة.. القصف الإسرائيلى الليلي مستمر.. و«حماس» تدرس اقتراح التهدئة

مصر وفرنسا.. رفض واسع لأى إجراءات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

السيسي وسيجورنيه: استمرار التنسيق والتعاون يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات

المعارضة تحتشد ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية فى السنغال

50 مليار يورو.. المساعدات الأوروبية لأوكرانيا غير كافية

الحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الأمريكية البريطانية

«بن غفير» ينتقد «بايدن»: مشغول بتقديم المساعدات بدلا من دعمنا

نائب وزير الخارجية الروسى فى كوريا الجنوبية بعد الخلاف بشأن الجارة الشمالية