ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مسئول سابق في الناتو: أمريكا لا تفكر في مهاجمة إيران داخليا

أمريكا
أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والالتزام للهجوم على أي ميليشيا مدعومة من إيران تهاجم جنودها، إلا أنها لا تريد فعل ذلك بأسلوب رادع.

وأضاف "ويليامز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الميليشيات إذا استمرت، فستهاجمها أمريكا بشكل حاسم جوا، ولكن ليس في إيران فهي حذرة للغاية في هذه النقطة، مؤكدا أن واشنطن لا تفكر في مهاجمة طهران داخليا.

وأشار إلى أن بريطانيا وأستراليا دعمت أمريكا دبلوماسيا، وتركز هذه الدول على الحوثيين، وتحاول منع أي هجمات على السفن في البحر الأحمر، والأمر صعب للتفرقة بين هذه التشابكات، ولكن التركيز الأساسي للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبعض الدول الأخرى على الحوثيين الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=TzsPyc6HoB8&ab_channel=AlQAheraNews

الولايات المتحدة الأمريكية القاهرة الاخبارية الحوثيين