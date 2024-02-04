مسئول سابق في الناتو: أمريكا لا تفكر في مهاجمة إيران داخليا

قال نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق في الناتو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والالتزام للهجوم على أي ميليشيا مدعومة من إيران تهاجم جنودها، إلا أنها لا تريد فعل ذلك بأسلوب رادع.

وأضاف "ويليامز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الميليشيات إذا استمرت، فستهاجمها أمريكا بشكل حاسم جوا، ولكن ليس في إيران فهي حذرة للغاية في هذه النقطة، مؤكدا أن واشنطن لا تفكر في مهاجمة طهران داخليا.

وأشار إلى أن بريطانيا وأستراليا دعمت أمريكا دبلوماسيا، وتركز هذه الدول على الحوثيين، وتحاول منع أي هجمات على السفن في البحر الأحمر، والأمر صعب للتفرقة بين هذه التشابكات، ولكن التركيز الأساسي للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبعض الدول الأخرى على الحوثيين الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=TzsPyc6HoB8&ab_channel=AlQAheraNews