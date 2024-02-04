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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحصين 77 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

حفاظًا على الثروة الداجنة

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود مديرية الطب البيطرى، فى تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية، برئاسة الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين عدد ٧٦٧٩٠ طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، كما تم سحب ٨٠ عينة ما قبل البيع من ٧ مزارع، ومنح عدد ٧ تصريحات نقل للطيور الحية، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

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مكافحة مرض إنفلونزا الطيور مرض أنفلونزا الطيور ضد الأمراض الوبائية تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية بكفرالشيخ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ