أحمد سعد يطلق مبادرة للمساعدة فى حل أزمة الدولار بمصر

أطلق الفنان أحمد سعد مبادرة لحل أزمة الدولار فى مصر، نظرًا لما يمر به الاقتصاد المصرى ونقص السيولة الدولارية خلال تلك الفترة.

وبث الفنان أحمد سعد فيديو له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام"، ليعلن فيه تفاصيل مبادرته والتى وجهها للدولة المصرية وزملائه في الوسط الفنى.

https://www.instagram.com/reel/C27h3m8MAOS/?igsh=emd1andyNGI5cmE5

وقال "سعد": طول الوقت شاغلنى جدًا الظروف إللى بتمر بيها بلدى، وقاعد بفكر أقدر أعمل عشانها إيه وأساعد بلدي إزاى فى الوضع الإقتصادي ده".

وتابع: "أنا قررت أتبرع بـ50 ألف دولار من أى أجر أتقاضاه من خلال حفلاتي بالخارج، ودي أقل حاجة أقدر أقدمها لبلدى، واقدر أساعد بيها فى الظروف اللي بنمر بيها كلنا".

واختتم الفنان أحمد سعد: "أنا بدأت بنفسي وحاسس إحساس حلو اوي، وبقول لكل زمايلي أى حد هيتبرع هيحس إحساس حلو وبلده برضه هتشوفه بنظره حلوه، ومحدش قالي أعمل كده انا حتى مش عارف أتبرع فين لسه".

وانهالت التعليقات على الفيديو من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وجاءت كلمات الإعجاب والتقدير لفكرة المبادرة بشكل كبير، وحث المتابعين باقى أبناء الوسط الفنى أن يتبنوا المبادرة.

من المقرر أن يشارك الفنان أحمد سعد فى جولة غنائية لمجموعة من حفلاته الفترة المقبلة بدول الخليج العربي، ويستعد سعد بالتحضيرات لتلك الجولة الفنية.