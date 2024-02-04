هاني شاكر يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

طرح الفنان هاني شاكر البوستر الخاص بأغنيته الجديدة، تمهيدا لقرب طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وشارك أمير الغناء العربي جمهوره البوستر عبر حسابه على تطبيق "انستجرام".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "الهوية عربي" دعما للقضية الفلسطينية ، من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.



وقبلها طرح شاكر أغنية "فرق فى الإحساس"، على قناته على يوتيوب، من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.