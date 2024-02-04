بن غفير يطرح إعادة بناء المستوطنات بغزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدد مطالبته بتوطين الفلسطينيين للهجرة من قطاع غزة مقابل حوافز مالية في حواره مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "بن غفير قال إن الفلسطينيين في غزة قد يقبلون الهجرة الطوعية مقابل حوافز مالية، ومقابل هذه الهجرة الطوعية سيعاد بناء المستوطنات في قطاع غزة، وهو ما لوّح إليه في مناسبات كثيرة".

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة: "إيتمار بن غفير هاجم الولايات المتحدة وقال إنه بدلا من مساعدة الغزيين بإدخال المساعدات والإغاثة الإنسانية يجب على أمريكا أن يكون عطاؤها ودعمها للإسرائيليين أكثر، وقارن بين ولايتي ترامب وبايدن من خلال الدعم اللامتناهي للحكومة الإسرائيلية، وقال إن ترامب لو كان رئيسا لأمريكا لكان الدعم مختلفا ولما حصل الفلسطينيون على دعم".

