تكريم رئيس النيابة الإدارية في احتفالية جمعية "المساعي المشكورة" بحضور وزيرة التضامن

أجرى المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بزيارة محافظة المنوفية، وحضور احتفالية جمعية "المساعي المشكورة"؛ حيث جَرَى تكريم بصفته رمز من الرموز الشامخة من أبناء محافظة المنوفية، وذلك استجابة للدعوة الكريمة لجمعية "المساعي المشكورة".



وجَرَت مراسم التكريم بتشريف الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النَحَّاس رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة السادات.



جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة رشا عادل - مكتب رئيس الهيئة، وعددٍ من قيادات ورموز المحافظة الحاليين والسابقين.



كما كان في استقبال الحضور لفيف من المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار فوزي عبد الله - مدير المكتب الفني بشبين الكوم، والمستشار رجب شرشر - مدير فرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم.



وفي كلمته، وجَّه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص شكره للقيادات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون - محافظ المنوفية، الراعي الأول لكافة الإنجازات التي تتحقق على أرض المحافظة وبالأَخَص على الصعيد المجتمعي، كما وجَّه الشكر للدكتورة نيڤين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي، مثمنًا ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادتها من جهود مستمرة وحثيثة لخدمة ورعاية المواطنين في كافة ربوع الوطن، وأكد على بالغ تقديره لما تقوم به جمعية "المساعي المشكورة " برئاسة الدكتور صفوت النحاس، في مجال العمل الأهلي، وهو الدور الذي اضطلعت به منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن؛ لتساهم في توفير حياة كريمة لأبناء محافظة المنوفية في كافة المجالات.



واختتم كلمته بالتأكيد على أن ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبناء جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لن يتأت إلا من خلال التعاون المجتمعي الحقيقي لمواجهة كافة التحديات، لنرسم سويًا مستقبلاً مشرقاً لوطننا الغالي.

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