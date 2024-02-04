بـ "الملاريا".. تعرف على آخر ضحايا "كان 2023"

لم تتوقف معاناة الفرق الأوروبية بعد، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار فى نسختها الحالية، بعدما تلقى نادى توتنهام الإنجليزى نبأ اصابة أحد نجومه المشاركين فى بطولة الكان مع منتخب بلادة.

حيث أخبر منتخب مالى فرق توتنهام الإنجليزى، بإصابة لاعبه يفيس بيسوما بـ"الملاريا"، اثناء تواجده فى كوت ديفوار.

وودع المنتخب المالى البطولة بعد الهزيمة من كوت ديفوار أصحاب الأرض والجمهور، بهدفين لهدف ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة الأعرق فى القارة السمراء.

وكشف إيريك شيلي المدير الفنى للمنتخب المالى، عن إصابة بيسوما وزميله موسى ديارا بمرض الملاريا، وذلك بعد خضوعهما لاختبارات دم، أثبتت معاناة اللاعبين من المرض، الذي وصفه بغير الخطير بالنسبة لبيسوما.

وأكد شيلى أن المرض ليس بخطير على بيسوما، معللا ذلك: "الأمر معتاد بالنسبة لبيسوما الذي ولد في غرب أفريقيا، لكن الحال مختلف بالنسبة لموسى".

وانهى المدير الفنى للمنتخب المالى حديثه قائلًا: "هذه أول مرة يصاب فيها موسى بالملاريا، لهذا بدأ تدريبات خفيفة، لكننا نتوخى الحذر بشأنه، إلا أنه لا يوجد تفشي أو أي شيء من هذا القبيل".