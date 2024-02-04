بالفيديو.. جولة داخل المكان الذي نام فيه أهل الكهف في الأردن

عرض برنامج "المشرق العربي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جولة داخل المكان الذي نام فيه أهل الكهف في الأردن".

المكان الذي لبث فيه أهل الكهف أصبح من أهم مناطق الجذب السياحي الرئيسية في الأردن منذ أن تم اكتشافه عام 1963، وأصبح يرتاده يوميا المئات من السكان المحليين والأجانب لمشاهدة الموقع الأثري الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 2200 عام.

وقال مرشد سياحي: "في هذا الكهف 7 مقابر، حيث يوجد في الكهف أيضا مكان نوم الفتية 309 سنة قمرية، كما توجد نافذة تدخل منها أشعة الشمس عندما تكون عمودية".

ويتجول السياح داخل أروقة الكهف للتعرف على جغرافيته وطريقة بنائه، حيث قيل إنه محفور في الصخر الكلسي والذي يوجد داخله قطع حجرية مبنية، ويحتوي الكهف كذلك على مسجد قديم فوقه ويفضل الأردنيون الصلاة فيه وزيارة الموقع الأثري بعد ذلك.

