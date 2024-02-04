وزيرة الهجرة تشارك في حفل زفاف أحد موظفي مكتبها

احتفلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأول زفاف يحدث لفريق عمل وزارة الهجرة، ووجهة نصيحة قالت فيها: احرص على إختيار شريك الحياة لضمان حياة زوجية سعيدة.

وزيرة الهجرة بحفل زفاف فريق عمل الوزارة

وجاء نص تدوينة وزيرة الهجرة عبر مواقع التواصل الإجنماعي “فيس بوك” بالصفجة الخاصة بها كالتالي: "أول زفاف في وزارة الهجرة الجديدة، زغاريد ودعوات بزفاف العزيز نور، المصور الصحفي للوزارة، وعروسه الجميله "ريهام"، أمنيتي بالسعادة والهناء لأبناء الأعزاء، لف مليون مبرووك، وزادت عيلة وزارة الهجرة زادوا واحد"

والجدير بالذكر أن السفيرة شاركت بحضور حفل الزفاف ونشرت عدد من الصور وهي تتوسط العروسين.

وعلي صعيد آخر استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار جمهوري، مبينة أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، وأن الوزارة تلبي احتياجات نحو 14 مليون مواطن مصري حول العالم، موضحة أن الوزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.