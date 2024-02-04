بعد الخروج من أمم أفريقيا.. تحرك برلماني جديد لاستدعاء وزير الشباب لمجلس النواب وإقالة فيتوريا

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، واستدعاء وزير الشباب الرياضة للنواب.

وطالب "أمين" بعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضوره، لكشف جميع الحقائق حول كل ما يتعلق من ملفات مالية وإدارية وفنية باتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال عضو مجلس النواب في طلبه: "لقد انتظرت على مدى الأيام الماضية على أمل أن يخرج مسئولو الجبلاية ويعلنون أنهم تقدموا باستقالة جماعية من اتحاد كرة القدم ومعهم مدرب المنتخب "المغمور"، ولكن لا حياة لمن تنادي وكأن لم تحدث هذه الفضيحة الكروية، مطالباً من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يعلن أمام البرلمان وبكل شجاعة عن جميع المبالغ المالية التي تم صرفها على اتحاد الكرة والمنتخب الوطني والمدرب الأجنبي ومساعديه.

وتابع: إن جماهير الكرة المصرية طالبت اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا بالاستقالة عقب خروج مصر من الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في دولة كوت ديفوار، مؤكداً أن الجميع سواء خبراء الكرة أو النقاد الرياضيين أجمعوا على أن هذا المدرب "راجل مش فاهم ومعندوش شخصية"، وأن ما حدث في أمم أفريقيا مهزلة وجريمة في حق مصر.

وطالب النائب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن يعلن للرأى العام جميع الحقائق الخاصة بتعاقد اتحاد كرة القدم مع فيتوريا، متسائلاً : لماذا كان هناك إصرار من بعض مسئولي اتحاد كرة القدم على التعاقد مع هذا المدرب؟.. ولماذا لم يتم التعاقد مع مدرب مصري؟.. وهل هناك شبهة فساد مالي في التعاقد مع هذا المدرب؟.. وهل صحيح أن فسخ التعاقد معه يحمل الدولة غرامات تصل إلى 600 ألف دولار؟.. ومن الذى رضى ووافق على مثل هذه العقود صعبة الشروط؟.