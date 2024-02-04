بمشاركة 500 لاعب.. انطلاق بطولة كأس العالم للقوى البدنية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الأحد، أولى فعاليات بطولة كأس العالم لألعاب القوة البدينة، التي يستضيفها المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال من 4 فبراير وحتى 9 من نفس الشهر. بمشاركة 500 لاعب يمثلون 22 دولة أبرزها: روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والمجر و العراق ومصر البلد المضيف.وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تتضمن فعاليات اليوم منافسات "سنجل ومالتي بلاي" للرجال والسيدات بجميع الأعمار والأوزان، بجانب منافسات بنش برس وديدليفت "سنجل ومالتي بلاي" رجال وسيدات وجميع الأعمار والأوزان.

وغدًا الاثنين ستبدأ منافسات القوة رو سيدات وبعدها القوة كلاسيك رو للسيدات ثم يبدأ البنين منافسات قوة رو ناشئين وبعدها القوة كلاسيك رو ناشئين جميع الأعمار والأوزان.

ويوم الثلاثاء 6 فبراير يخوض الأساتذة منافسات القوة رو وقوة كلاسيك رو، ويوم الأربعاء 7 فبراير تلعب منافسات قوة رو مفتوح وشباب، وفي يوم الخميس 8 فبراير قوة كلاسيك رو مفتوح وشباب.

وتختتم منافسات بطولة كأس العالم بشرم الشيخ المنافسات يوم الجمعة 9 فبراير بمنافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.

كان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية، وذلك لبحث والتنسيق بشأن اقتراب إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية، معربًا عن سعادته لإقامة تلك البطولة الدولية على أرض شرم الشيخ بجنوب سيناء، ووجه بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى يليق باسم مصر، وضرورة الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام.

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