جراح قلب: ارتفاع الكوليسترول والتدخين يؤدي إلى الغرغرينا وبتر الساق

أفاد الطبيب أرمين أفاكيان جراح القلب، بأن زيادة الكوليسترول في الدم ليست مؤثرة في الإصابة بأمراض القلب فقط، ولكن من الممكن أن يؤدي اضطراب تدفق الدم إلى الاطراف السفلية وحدوث غرغرينا، حيث أن تصلب الشرايين يعد أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، وكذلك العرج المتقطع، الذي في مراحله الأولى يشعر الشخص بالألم أثناء المشي، وبعده يتطور إلى تصلب الشرايين التدريجي وإلى الغرغرينا.

وحسب حديثه لراديو "سبوتنيك"، يقول: "عندما يأتي إلي مرضى يعانون من تصلب الشرايين في مرحلة الغرغرينا، أي في المرحلة التي يصبح من الضروري بتر الساق، يتضح من المعلومات التي نجمعها عن المرضى أن 90 % منهم يدخنون، أي أن التدخين هو أحد العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى تضيق الشرايين ومشكلات في وصول الدم إلى الأطراف السفلية. وهذا يدل على أن التدخين يزيد من خطر بتر الساق".

كما أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يرتبط بالوراثة والوزن الزائد والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية ونمط الحياة الكسول.

ويضيف: "برأي يجب أن يخضع كل شخص تجاوز الثلاثين من العمر لفحص الدم الكيميائي الحيوي مرة واحدة سنويا، لأن هذا الفحص يظهر من بين أشياء أخرى، مستوى الكوليسترول وجزيئاته الرئيسية في الدم، كما ينبغي الاهتمام الخاص بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة".