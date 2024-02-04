تم رفع فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، من دور العرض السينمائى المشاركة فى موسم السينما الحالى، وذلك بعد طرحة منذ أسابيع قليلة ولم يستطع الفيلم تحقيق النجاح الجماهيري، وحقق إيرادات منذ عرضة بالسينمات لم تتعدى النصف مليون جنية فقط.

تدور أحداث الفيلم حول العلاقات الإنسانية وخاصة بين الأصدقاء، حيث يسعى صديق لدعم صديقة المصاب بمرض، وأثناء محاولات الدعم يمر الاثنين بالعديد من المواقف، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى.

الفيلم بطولة خالد الصاوى، شريف منير، محمد رضوان، سلمي أبو ضيف، خالد عليش، فاطمة نور، مؤمن نور، والإخراج حسام الجوهرى.

يشارك الفيلم فى الموسم السينمائى الحالى بين مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية مثل "الحريفة، الإسكندراني، أنا وإبن خالتى، أبو نسب، مقسوم، كارت شحن".