الكشف بالمجان على 1314 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و لطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٣١٤ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٧حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٣حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٥٩تحليل بمعمل الدم و ٢٩تحليل بمعمل الطفيليات وفحص ٤٣حالة بالأشعة و٢٦حالة أخرى بالسونار ، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر فى إطار مبادرة " افحص واطمن " لعدد ١٦٧حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ٧١مواطن .

وصرحت دلال ياسين مدير مركز معلومات مديرية الصحة بانه تم بدأ التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي التابع لمركز المعلومات بمديرية الصحة

حيث تم عقد دورة تدريبية عن الامن السيبرانى حاضر فيها المهندس محمد فتحى و التى بدأت من الاحد الموافق ٢٨ يناير و استمرت حتى اليوم الخميس الاول من فبراير و استهدفت ٢٠ متدربا من مسئولى مراكز المعلومات بالمستشفيات و الإدارات الصحية بتنسيق من نادين ابو جلاله المسئول الادارى للدورة.

يأتى هذا المركز كالأول من نوعه لدى مديرية الصحة والذى يهدف الى رفع الوعى التكنولوجى ودعم التحول الرقمي للعاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها وضمن رؤية وزارة الصحة لعام.