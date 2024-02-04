المؤتمر: دعم الدولة للصناعة الوطنية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية

أكد المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن اتجاه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح المهندس علاء والي ، أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أولوية قصوى لدى الدولة لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.

وأشار امين حزب المؤتمر بالجيزة ، إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصرى، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.

وتابع المهندس علاء والي، أن الدولة تسعى نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى، وتشجيع الصناعة المصرية.

ولفت القيادي بحزب المؤتمر إلى أن جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية وفتح وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية .

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة