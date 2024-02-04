طقس مطروح .. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية

شهدت مدينة مرسى مطروح والسواحل الشمالية الغربية، اليوم الأحد، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية عقب انتهاء النوة التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي، وساد المحافظة طقس شتوي معتدل مائل للبرودة.

وظهرت السحب الخفيفة المتناثرة خاصة على السواحل الشمالية، وعادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة؛ حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، انخفضت نسبة الرطوبة إلى 20٪ خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة؛ شهدت حالة من الاستقرار والفرصة مهيأة لكافة الأعمال البحرية والصيد، ووصل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى تغيرات قد تحدث في حالة الطقس، مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن.

كما وجه محافظ مطروح، شركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح، بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول؛ نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.