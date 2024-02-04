الأهلي يواصل استعداداته اليوم لمواجهة شباب بلوزداد فى دوري الأبطال

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم الأحد، استعداداً للارتباطات المقبلة، بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضي من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبو الأهلي الدوليون فى هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت فى دبي الشهر الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية دون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج فى أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها.

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغاني وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.