إيكواس تعرب عن قلقها إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

أعربت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) عن قلقها إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق في 25 فبراير.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أمس السبت تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى في خطاب وطني، قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.

وقال سال إنه وقع مرسوما يلغي الإجراء السابق الذي حدد الموعد بينما يقوم المشرعون بالتحقيق مع اثنين من قضاة المجلس الدستوري الذين تم التشكيك في نزاهتهم في العملية الانتخابية.

وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، في رد فعلها على هذا التطور، عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى التأجيل وحثت "السلطات المختصة على تسريع العمليات المختلفة من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات"، بحسب ما

وتشهد منطقة غرب أفريقيا أزمات سياسية متنامية منذ عام 2020 مع العديد من الانقلابات العسكرية والانقسامات العميقة.

وتكافح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل مثل هذه الأزمات، حيث أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر خروجها من الكتلة الأسبوع الماضي. واتهمت الدول الثلاث، التي تخضع للحكم العسكري بعد انقلابات، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بمعاملة غير عادلة.

وأثار تأجيل الانتخابات في السنغال القلق بشأن الأجواء السياسية المتوترة في البلاد لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حثت السياسيين على مواصلة الحوار لحل الوضع.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.

واستبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين من التصويت، بينهم زعيم المعارضة عثمان سونكو وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد وأدى ذلك إلى تأجيج الاستياء المتزايد بشأن العملية الانتخابية.

ويقول المرشحون المستبعدون إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل وتنفي السلطات ذلك لكن الرئيس سال قال إنه سيتم إجراء تحقيق في ملابسات الاستبعاد.

وقال الرئيس سال في خطابه إن "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض بشكل خطير مصداقية الاقتراع من خلال زرع بذور النزاعات قبل الانتخابات وبعدها".

وحدد مرسوم صدر في نوفمبر 2023، وقعه سال، موعد الانتخابات في 25 فبراير، بمشاركة 20 مرشحًا ولكن بدون شخصيتين معارضتين رئيسيتين.

وقال سال مرارا إنه سيسلم السلطة في أوائل أبريل للفائز في الانتخابات.

وبعد إعلانه أنه لن يترشح لولاية ثالثة كرئيس، عين سال رئيس الوزراء أمادو با من حزبه خلفا له.