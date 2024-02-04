اتحاد الكرة يجتمع اليوم لاعتماد رحيل فيتوريا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا هاما ظهر اليوم الأحد بمقر الجبلاية، لبحث أزمة رحيل البرتغالي فيتوريا، والبدائل المقترحة في ظل رفض المدرب التنازل عن الشرط الجزائي.

واستقر مسئولي الجبلاية بشكل نهائي علي رحيل المدرب البرتغالي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عقب اجتماع المجلس اليوم

وعلمت "البوابة نيوز"، أن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، دخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأول خلفا لروى فيتوريا الذى يسعى اتحاد الكرة حاليا لإنهاء التعاقد معه.

ويرى عدد من أعضاء اتحاد الكرة أن ميكالي على دراية بلاعبي المنتخب الوطنى، وأصبح لديه خبرة كبيرة بالكرة الأفريقية ويسير بخطى جيدة مع المنتخب الأولمبى لذا يستحق التصعيد للمنتخب الأول.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

ودخلت أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا النفق المظلم، في ظل رغبة أغلبية أعضاء المجلس في رحيل المدير الفني، فيما تستمر محاولات حازم إمام في الإبقاء على المدير الفني البرتغالي، ومن ناحية ثالثة تتواصل مفاوضات بعض أعضاء الاتحاد مع فيتوريا لتخفيض مطالبه المالية والرحيل بالتراضي.