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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم: تدريب لموظفى خدمة العملاء على برامج حديثة تيسيرا على المواطنين

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأنه تم تدريب العاملين بالقطاع التجارى وخاصة موظفى خدمة العملاء والذين لهم تعامل مباشر مع المواطنين على برامج حديثة تواكب العصر والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى طبقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن التدريب استمر على مدار خمسة أيام متواصلة بمقر إدارة التدريب بمحطة العزب الجديدة بهدف تعريف العاملين أولا بفن وحسن التعامل مع الجمهور والتيسير عليهم والرد على استفساراتهم وتساؤلتهم من أجل تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين إتجاه الشركه وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد بجانب تدريبهم ورفع كفاءتهم ومهاراتهم الفنيه على برنامج crm وهو البرنامج الجديد الخاص بخدمة العملاء والصيانه والماليات والخزينة. 

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