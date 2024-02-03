أمم أفريقيا 2023.. بيرسي تاو يقود هجوم الأولاد أمام الرأس الأخضر

أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الرأس الأخضر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر على ملعب شارليس كونان باني، حيث تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بعد تأهل المنتخبان على حساب المغرب وموريتانيا على الترتيب.

ويقود بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هجوم منتخب الأولاد أمام الرأس الأخضر.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة الرأس الأخضر

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو - كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: موكوينا - سيثول - زواني

وفي الهجوم: بيرسي تاو - ماكجوبا - مورينا.