أمم أفريقيا 2023.. نابي كيتا يقود تشكيل غينيا أمام الكونغو الديمقراطية

أعلن كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة التي تجمعها ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تنطلق مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الحسن واتارا، وبإدارة تحكيمية من الجزائري مصطفى غربال.

ويتواجد نابي كيتا في التشكيل الأساسي للمنتخب الغيني في مواجهة الكونغو الديمقراطية، التي تنطلق بعد قليل.

ويعد نابي كيتا، زميل النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي، قبل رحيل الأول إلى فيردر بريمن الألماني في الصيف الماضي.

تأهل منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تغلب على غينيا الاستوائية بهدف للا شئ، بينما بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية هذا الدور بعدما أقصى المنتخب الوطني من دور الـ16 بركلات الترجيح.

ويواجه الفائز من مواجهة غينيا والكونغو الديمقراطية، منتخب نيجيريا في دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما أقصى الأخير أنجولا بهدف للا شئ.

تشكيل منتخب غينيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: كوني

خط الدفاع: دياكيتي - دياخابي - جيانفيير - أسياجا سيلا

خط الوسط: جيلافوجي - نابي كيتا - دياوارا - سيكو سيلا

وفي الهجوم: بايو - كامارا.