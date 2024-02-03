جامعة أسيوط تشارك في "احتفالية متطوعي حياة كريمة بأسيوط"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شارك الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إنطلاق فعاليات "إحتفالية متطوعي حياة كريمة بأسيوط"؛ التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بمسرح قصر ثقافة أسيوط.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ الى جهود جامعة أسيوط في مبادرة حياة كريمة؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، من خلال القوافل التي تطلقها الجامعة في عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

ولفت إلى دور طلاب وخريجي الجامعة في المبادرة، مشيدًا بدور شباب مصر في قيادة التنمية في قرى مصر؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود عبد العليم، بحرص إدارة الجامعة على المشاركة الفعالة في هذه الاحتفالية، وجهود المبادرة في عمل دراسات للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتحديد احتياجاتها، لافتا إلى تعاون جامعة أسيوط مع مؤسسة حياة كريمة في العديد من الفعاليات التي تطلقها، واشار إلى تنوع إنجازات المؤسسة بين الأنشطة الصحية والتوعوية والثقافية والرياضية والمسابقات.

حضر الاحتفالية، العقيد أحمد جلال مدير مكتب محافظة أسيوط، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط ، والدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط ، والأستاذ إبراهيم أبو العيون رئيس حي غرب أسيوط نائبا عن محافظ أسيوط ، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط ، وخالد خليل مدير الشئون المالية والإدارية الثقافية نائبا عن وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، والشيخ عاصم عبد العال بالأزهر ، والقس فليوباتير نائبا عن مطران أسيوط، وحشد كبير من منسقي مؤسسة حياة كريمة بأسيوط ، ومسئولي المتابعة ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة من مختلف مراكز أسيوط.